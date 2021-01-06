Лондон, , 08:43 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл еще одну команду из Лондона — «Брентфорд», в полуфинальном матче Кубка английской лиги. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голами отличились французский полузащитник Мусса Сиссоко (12-я) и южнокорейский форвард Сон Хын Мин (70-я). При этом на 84-й минуте с поля был удален за грубое нарушение правил полузащитник «Брентфорда».

Отметим, во втором матче полуфинала Кубка английской лиги, который состоится позднее 6 января, встретятся команды «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финальный матч пройдет 25 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».