Эдмонтон, Канада, , 08:44 — REGNUM Сборная США обыграла команду Канады в матче финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Канаде. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в пользу американской команды со счетом 0:2.

В составе сборной победителей шайбы забили Алекс Тюркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я).

Отметим, это пятая победа сборной США на МЧМ и десятые серебряные награды для сборной Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России проиграла с крупным счетом команде Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021.