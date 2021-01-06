Эдмонтон, Канада, , 08:45 — REGNUM Сборная России проиграла с крупным счетом команде Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, который проходит в Канаде. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в пользу финской команды со счетом 4:1.

В составе сборной Финляндии голами отличились Антон Лунделл (26-я минута и 59-я, в пустые ворота), Микко Петман (42-я) и Юусо Парссинен (60-я, в пустые ворота).

Автором единственного гола в составе сборной России стал Илья Сафонов (7-я).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января сборная России проиграла с разгромным «сухим» счетом национальной команде Канады в матче полуфинала МЧМ-2021.

Отметим, это первый раз, когда российская национальная команда проигрывает матч за третье место на данном турнире.