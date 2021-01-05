Эдмонтон, Канада, , 23:09 — REGNUM Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что остался доволен организацией молодежного чемпионата мира.

«Я хочу поблагодарить все команды и все делегации. Мы очень сильно впечатлены, как прошёл турнир», — сказал он журналистам.

Напомним, МЧМ по хоккею проходит в канадском Эдмонтоне без зрителей в так называемом «пузыре». Все команды проживали рядом с ареной в режиме изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, игрокам сборной России в матче полуфинала с командой Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года (МЧМ), который они проиграли со счетом 5:0, не хватило энергии, усилий или мастерства для того, чтобы перевернуть игру, сообщил главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

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