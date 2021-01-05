Цюрих, Швейцария, , 22:40 — REGNUM Решение о месте проведения чемпионата мира (ЧМ-2021) по хоккею на своем заседании в конце января примет совет Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом, как передает ТАСС, сообщил 5 января глава IIHF Рене Фазель журналистам.

По его словам, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии, IIHF использует все ресурсы.

Фазель добавил, что представители IIHF намерены обсудить «ситуации политическую и с коронавирусом» с представителями правительства Белоруссии.

По его словам, заседание совета, на котором будет принято решение о месте проведения ЧМ, пройдет в конце января 2021 г.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря генсекретарь IIHF Хорст Лихтнер заявил журналистам, что вариант проведения ЧМ по хоккею в сентябре не рассматривается.

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