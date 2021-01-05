Лондон, , 21:47 — REGNUM Британский пилот Ландо Норрис, выступающий за команду «Формулы-1» McLaren, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам написал на странице в соцсети Instagram.

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«Я потерял восприятие вкуса и запаха, — отметил Норрис. — Я сразу ушёл на самоизоляцию и прошёл тест. Он оказался положительным… Берегите себя».

При этом он добавил, что планирует находиться на самоизоляции на протяжении 14 дней.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января на сайте правительственной информации отмечалось, что на территории Великобритании за минувшие 24 часа выявили более 60 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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