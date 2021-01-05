Москва, , 19:34 — REGNUM 33-летний российский фланговый защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах футболиста заинтересован «Шальке-04». Сообщается, что команда из Гельзенкирхена уже сделала предложение по трансферу игрока.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 13-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 14-ти сыгранных туров «Шальке-04» идет на последней позиции в турнирной таблице Бундеслиги.