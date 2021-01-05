Москва, , 18:56 — REGNUM Поражение сборной России по хоккею команде Канады в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ), прошедшем 5 января на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, прокомментировал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов («Единая Россия»).

«Ни один наш хоккеист (сборной России — прим. ИА REGNUM) не попал бы в сборную Канады, — сказал Фетисов в интервью Sport24. — … Здесь дело не в настрое — навыки другие, понимание игры разное».

По его словам, игроки сборной России не были близки к представителям Канады «ни по какому показателю».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января 2020 г. национальная команда Канады разгромила сборную России в матче полуфинала МЧМ по хоккею со счетом 5:0.

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