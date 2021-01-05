Ливерпуль, Великобритания, , 17:18 — REGNUM «Ливерпуль» намерен в зимнее трансферное окно усилиться 22-летним центральным защитником «Ред Булл Зальцбурга» и национальной сборной Австрии Максимилианом Вебером, которого портал transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро. Контракт Вебера с австрийским клубом рассчитан до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Вебер принял участие в 19-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в матче с «Брегенцем» в рамках Кубка Австрии.