Милан, Италия, , 15:37 — REGNUM Датский полузащитник миланского футбольного клуба «Интер» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов сразу нескольких команд. Об этом 5 января сообщает Sky Sport Italia.

Уточняется, что 28-летним футболистом интересуется команда из Амстердама «Аякс», в которой он играл до того, как перешел в лондонский клуб «Тоттенхэм». Также к игроку проявляет интерес команда «Вулверхэмптон».

Отметим, Кристиан Эриксен играл в составе «Аякса» с 2010 по 2013 год, а затем перешёл в лондонский «Тоттенхэм», откуда в 2020 году перебрался в «Интер». В нынешнем сезоне сыграл за миланский клуб в 12 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.