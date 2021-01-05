Марсель, Франция, , 15:39 — REGNUM Футбольный клуб «Марсель» сделал первое предложение неаполитанкой команде «Наполи» по ее польскому нападающему Аркадиушу Милику. Об этом 5 января сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство марсельской команды предложило «Наполи» €8 млн за 26-летнего футболиста, при этом в неаполитанском клубе готовы опустить игрока за €15 млн.

При этом нападающим также интересуются такие клубы, как туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Отметим, действующий контракт Аркадиуша Милика рассчитан до лета нынешнего года и «Наполи» не намерено его продлевать, из-за чего игрока не заявили на нынешний сезон.