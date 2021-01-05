Лондон, , 15:40 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» в настоящее время рассматривает четыре кандидатуры на пост главного тренера команды, который в данный момент занимает Фрэнк Лэмпард. Об этом 5 января сообщает издание Independent.

Указывается, что руководство клуба недовольно результатами игры команды под руководством Лэмпарда, которая за последние пять матчей одержала только одну победу.

Кроме того, в руководстве проявляют недовольство плохой формой игроков, перешедших в «Челси» летом 2020 года, за трансфер которых были заплачены серьезные суммы, — таких как полузащитник немецкий Кай Хавертц (€80 млн по данным сайта Transfermerkt), немецкий нападающий Тимо Вернер (€53 млн) и марокканский полузащитник Хаким Зиеш (€40 млн).

При этом отмечается, что в качестве альтернативы Лэмпарду рассматриваются — Томас Тухель, до недавнего времени руководивший командой «Пари Сен-Жермен», Массимилиано Аллегри, до 2019 года руководивший туринским «Ювентусом», главный тренер команды «Лестер» Брендан Роджерс и главный наставник клуба «Саутгемптон» Ральф Хайзенхюттль.

В то же время в «Челси» готовы дать время Лэмпарду для исправления сложившейся ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Le10sport сообщило, что главный тренер украинской футбольной сборной Андрей Шевченко может стать главным наставником лондонской команды «Челси».