Порту-Алегри, Бразилия, , 15:02 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» может перехватить у команды «Порту» нападающего клуба из Порту-Алегри «Гремио» Пепе. Об этом 5 января сообщает бразильский портал UOL.

По данным источника, руководство «Порту» готово предложить бразильской команде за 23-летнего футболиста от €15 млн до €18 млн и включить в соглашение о трансфере пункт о 15% от последующей продажи игрока.

При этом уточняется, что «Зенит» сообщил «Гремио», что может заплатить за нападающего больше и оставить футболиста в составе его нынешней команды до июля, в результате чего его стоимость будет ниже.

Отметим, в нынешнем сезоне Пепе сыграл в составе «Гремио» в 21 матче и отметился в них 8 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.