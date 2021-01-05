Мадрид, , 14:21 — REGNUM Полузащитник футбольного мадридского клуба «Реал» Лукас Васкес отклонил первое предложение своей команды о продлении соглашения. Об этом 5 января сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство «Реала» предложило 29-летнему футболисту контракт сроком на три года со снижением зарплаты на 10%, на что он ответил отказом.

Также уточняется, что позднее стороны намерены возобновить переговоры и отмечается, что в том, чтобы продлить соглашение с игроком заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Отметим, Лукас Васкес является воспитанником «Реала» и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 14 матчах, отметившись в них 2 голами и 2 результативными передачами.