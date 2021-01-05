Эдмонтон, Канада, , 14:20 — REGNUM Игрокам сборной России в матче полуфинала с командой Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года (МЧМ), который они проиграли со счетом 5:0, не хватило энергии, усилий или мастерства для того, чтобы перевернуть игру. Об этом 5 января рассказал журналистам главный тренер российской команды Игорь Ларионов.

По словам главного тренера, сборная России хорошо начала матч, провела первые смены в канадской зоне и не ожидала получить такой быстрый гол в свои ворота и четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3 в пользу сборной Канады.

«Канадцы в целом были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер молодежной российской сборной Игорь Ларионов прокомментировал поражение сборной России с разгромным счетом в полуфинальном МЧМ-2021 от команды Канады.

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