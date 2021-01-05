Москва, , 14:17 — REGNUM Свои поздравления в связи с 25-летним юбилеем организации направил участникам Параолимпийского комитета РФ (ПКР) президент России Владимир Путин. Текст поздравительного сообщения 5 января обнародовала пресс-служба Кремля.

«За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное — позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа», — говорится в поздравлении главы Российского государства.

Также в нем подчеркивается, что параолимпийцы России неизменно добиваются впечатляющих результатов на самых престижных международных соревнованиях и своими победами, и рекордами участвуют в деле упрочения авторитета страны, как мировой спортивной державы, именно благодаря работе организации.

Напомним, Устав общероссийской общественной организации Параолимпийский комитет России приняли 5 января 1996 года, ее руководителем с 1997 года является Владимир Лукин.