Москва, , 14:14 — REGNUM Участники сборной России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирусную инфекцию и в полном составе допущена для участия в чемпионате Европы, который состоится в Винтерберге (Германия) в период с 8 по 10 января. Об этом 5 января рассказал главный тренер российской национальной команды Данил Чабан.

«Сначала тестирование на коронавирус прошли скелетонисты, на следующий день — бобслеисты. Все результаты тестов отрицательные, команда в полном составе допущена до участия в соревнованиях», — приводит его слова ТАСС.

Также Чабан добавил, что 4 января состоялись официальные тренировки в скелетоне, а 5 января начнут тренироваться бобслеисты.

Отметим, чемпионат Европы по бобслею и скелетону в Винтерберге пройдет в рамках пятого этапа Кубка мира.