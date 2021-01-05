Бергамо, Италия, , 12:38 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Алехандро Гомес во время зимнего трансферного окна может покинуть свою команду. Об этом 5 января сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 32-летним футболистом интересуется туринский футбольный клуб «Ювентус», который внимательно следит за ситуацией с игроком и уже сделал в «Аталанту» запрос.

Также полузащитником интересуются такие клубы, как «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер». При этом ранее у футболиста произошел конфликт с главным тренером «Аталанты» Жаном-Пьером Гасперини.

Отметим, в нынешнем сезоне Алехандро Гомес сыграл в составе «Аталанты» в десяти матчах и отметился в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.