Монреаль, Канада, , 12:39 — REGNUM Официальное разрешение на проведение домашних матчей нового сезона североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил от властей провинции Канады Квебек хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс». Об этом 5 января сообщает телеканал СВС.

По информации телеканала, необходимое для проведения матчей разрешение выдал минздрав провинции Квебек.

При этом до того такие же разрешения получили команды «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флеймз» и «Эдмонтон Ойлерз» и не получили таковых от властей провинций Манитоба и Онтарио клубы «Виннипег Джетс», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифз».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря пресс-служба НХЛ сообщили, что, по договоренности с властями Канады, канадские команды смогут проводить домашние матчи нового сезона НХЛ, однако это подтвердили не все канадские провинции.