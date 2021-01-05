Лондон, , 12:39 — REGNUM Французский защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Уильям Салиба перешел на правах аренды в команду «Ницца». Об этом 5 января сообщает команды из Лондона.

Уточняется, что 19-летний футболист будет выступать в составе «Ниццы» до конца нынешнего сезона.

«Уильям Салиба — игрок с огромным талантом и потенциалом. Мы уверены, что у него будет отличная карьера с нами, но мы должны помнить, что ему всего 19 лет, и у него еще много времени впереди», — заявил по этому поводу технический директор «Арсенала» Эду.

Отметим, Уильям Салиба перешел в состав «Арсенала» из команды «Сент-Этьен» в 2019 году.