Эдмонтон, Канада, , 12:38 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Валерий Подколзин может после 30 апреля заключить контракт с командой североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс». Об этом 5 января сообщил генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг, его слова приводит «Чемпионат».

Уточняется, что соглашение с «Ванкувером» может быть заключено после того, как у 19-летнего нападающего истечет срок его контракта в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Коме того, Беннинг выразил надежду на то, что молодежный чемпионат мира по хоккею позволит нападающему лучше подготовится к игре за «Ванкувер».

Таким образом, игрок сможет принять участие в НХЛ с сезоне-2020/2021, который начнется 13 января.

Напомним, Валерий Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2019 года под десятым номером.