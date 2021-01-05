Эдмонтон, Канада, , 11:40 — REGNUM Поражение сборной России с разгромным счетом в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира 2021 года (МЧМ) команде Канады прокомментировал главный тренер молодежной российской сборной Игорь Ларионов. Его слова 5 января приводит «Матч ТВ».

«Очень трудно найти слова. Что делать, это хоккей, но это не трагедия. В любом случае ребята сейчас очень сильно расстроены», — сказал он.

При этом Ларионов отметил, что в настоящее время для национальной команды России самым главным является восстановиться, подготовиться и сыграть в матче за третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России проиграла с разгромным «сухим» счетом 5:0 национальной команде Канады в матче полуфинала МЧМ-2021.

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