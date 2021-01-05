Барселона, Испания, , 11:22 — REGNUM Тест на коронавирус у двух игроков футбольного клуба «Барселона» показал положительный результат. Об этом 5 января сообщает пресс-служба каталонской команды.

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При этом имена заразившихся SARS-CoV-2 игроков не называются и о их состоянии не сообщается.

Также отмечается, что намеченная на утро 5 января тренировка команды из-за данного обстоятельства не будет проводиться, так как футболисты будут в это время проходить дополнительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Отметим, следующий матч «Барселоны» в чемпионате Испании намечен на 6 января с командой «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в активе.