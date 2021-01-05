Тампа, США, , 11:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно выиграл у команды «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась победой команды из Бостона со счетом 114:126.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший за игру 40 очков.

В составе «Торонто» наиболее результативными оказался разыгрывающий Фред Ванвлит, который набрал 35 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 7 января встретится с командой «Майами Хит», а «Торонто» в этот же день проведет матч с клубом «Финикс Санз».