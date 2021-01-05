Новый Орлеан, США, , 10:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» проиграл в овертайме команде «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 116:118 в овертайме.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пеликанз» Брэндон Ингрэм, набравший за игру 31 очко.

В составе «Пэйсерс» самым результативным оказался защитник Виктор Оладипо, который набрал 25 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан» 7 января встретится с командой «Оклахома-Сити Тандер», а «Индиана» в этот же день проведет матч с клубом «Хьюстон Рокетс».