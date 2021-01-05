Милуоки, США, , 09:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 125:115.

Наиболее результативным игроком встреч стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 43 очками и 9 подборами.

В составе «Детройта» самыми результативными оказались разыгрывающий Деррик Роуз и легкий форвард Джерами Грант, которые оба набрали по 24 очка за игру.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 7 января вновь встретится с командой «Детройт Пистонз».