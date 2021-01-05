Сан-Франциско, США, , 09:43 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась в пользу хозяев со счетом 137:106.

Наиболее результативным игроком встреч стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, немного не дотянувший до дабл-дабла с 33 очками и 9 подборами.

В составе «Сакраменто» самыми результативными оказались форвард разыгрывающий Де'Аарон Фокс и легкий форвард Харрисон Барнс, которые оба набрали по 18 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт» 7 января встретится с командой «Лос-Анджелес Клипперс», а «Хьюстон» в этот же день сыграет с клубом «Чикаго Буллз».