Оттава, , 09:42 — REGNUM Матч за третье место молодёжного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, который проходит в Эдмонтоне (Канада), между сборными России и Финляндии состоится в ночь на 6 января и начнется в 01:30 мск.

При этом ранее российская национальная команда уступила в полуфинале с разгромным счетом сборной Канады, а Финляндия во втором полуфинале проиграла команде США.

Напомним, ранее сборная России на групповом этапе обыграла команду США (5:3), уступила Чехии (0:2), разгромила сборную Австрии (7:1) и выиграла в овертайме у команды Германии (2:1).