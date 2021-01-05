Хьюстон, США, , 09:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась в пользу гостей со счетом 100:113.

Наиболее результативным игроком встреч стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, оформивший в матче трипл-дабл с 33 очками, 16 подборами и 14 результативными передачами. Ещё 30 очков принес «Далласу» защитник Тим Хардуэй-младший.

У «Рокетс» самым результативным оказался форвард Кристиан Вуд, в активе которого 23 очка за игру. Его коллега по клубу — защитник Джеймс Харден — оформил в матче дабл-дабл с 21 очком и 10 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 8 января встретится с командой «Денвер Наггетс», а «Хьюстон» днем ранее сыграет с клубом «Индиана Пейсерс».