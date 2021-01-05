Кадис, Испания, , 08:35 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» и команда «Кадис» сыграли боевую ничью в матче 17-го тура чемпионата Испании. Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Месталья» в Валенсия и закончилась с ничейным счетом 1:1.

В составе гостей голом отличился гондурасский форвард Энтони Лосано (58-я) минута. Автором ответного мяча хозяев стал аргентинский нападающий Макси Гомес (79-я).

Российский защитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на игровое поле в стартовом составе, получил по ходу встречи желтую карточку и был заменен на 64-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча в активе «Валенсии» стало 16 очков, что позволило команде подняться на семнадцатое место турнирной таблицы испанской Примеры. У «Кадиса» 20 очков и десятая строчка.