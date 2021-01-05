Эдмонтон, Канада, , 08:35 — REGNUM Сборная США переиграла команду Швеции во втором матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящем в Канаде. Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу американской сборной со счетом 4:3.

У сборной США голами в матче отметились Алекс Тюркотт (13-я), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (38-я, в большинстве) и Артур Калиев (59-я).

В составе сборной Финляндии шайбы забили оформивший в матче дубль Каспер Симонтайваль (15-я, в большинстве и 52-я) и Рони Хирвонен (57-я, в большинстве).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России уступила с разгромным счетом 5:0 команде Канады в матче полуфинала МЧМ-2021.