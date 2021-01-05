Саутгемптон, Великобритания, , 08:34 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» уступил команде «Саутгемптон» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча состоялась на поле стадиона «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного в игре забитого мяча стал форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, отличившийся уже на 2-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи, которая стала для «Ливерпуля» третьим матчем без выигрышей, команда имеет в активе 33 очка и сохранили лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Саутгемптона» 29 очков и шестое место.