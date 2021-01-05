Эдмонтон, Канада, , 08:16 — REGNUM Сборная России проиграла с разгромным «сухим» счетом национальной команде Канады в матче полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ) 2021 года, проходящего в Канаде. Об этом 5 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу канадцев со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отличились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Коул Перфетти (16-я, в большинстве), Брэйден Шнайдер (25-я) и Дилан Козенс (59-я, в пустые ворота).

При этом гол форварда сборной России Михаила Абрамова в конце второго периода был отменён из-за офсайда, позднее российский вратарь Ярослав Аскаров отразил буллит в исполнении Дилана Козенса.

Отметим, финальный матч МЧМ-2021 состоится 6 января и начнется в 5:30 мск. Матч за третье место состоится чуть ранее — в 1:30 мск.