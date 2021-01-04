Париж, 4 января 2021, 19:40 — REGNUM 19-летний французский центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба продолжит карьеру в «Ницце». Футболист проведет во французском клубе остаток сезона на правах аренды.
По оценкам портала transfermarkt стоимость футболиста составляет 17 миллионов евро. Контракт француза с «канонирами» рассчитан до середины 2024-го года.
В текущем сезоне Салиба принял участие в восьми матчах во всех турнирах.
Салиба перешел в «Арсенал» из «Сент-Этьена» летом 2019-го года за 30 миллионов евро.