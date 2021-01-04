Рим, , 18:56 — REGNUM 4 января в Козенце на стадионе «Сан-Вито-Луиджи Марулла» в рамках 17-го тура итальянской Серии B 2020/21 встретились «Козенца» и «Эмполи». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Первый мяч на 45-й минуте встречи забил 21-летний итальянский нападающий Марко Оливьери ударом с одиннадцатиметровой отметки. Второй мяч под занавес второго тайма забил Леонардо Манкуза.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Желтые карточки: Хаас — 22, Тиритьелло — 45, Вера — 52, Романьоли — 69, Скьодоне — 77.

«Эмполи», одержав девятую победу в сезоне и набрав 34 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице лиги. «Козенца» с 15-ю очками осталась на 17-й строчке.