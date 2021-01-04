Москва, , 18:45 — REGNUM Руководство «Спартака» опровергло информацию о продаже 27-летнего российского флангового полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки» за 600 тысяч евро. Контракт футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем сезоне, выступая за «Химки» на правах аренды, Мирзов принял участие в семи матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Мирзов перешел в «Спартак» летом 2019-го года из «Ростова» за 4 миллиона евро.