Дортмунд, Германия, , 18:07 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Германии Юлиан Брандт может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Брандт принял участие в 21-м матче, в котором отметился голевой передачей.

Брандт перешел в «Боруссию» летом 2019-го года из леверкузенского «Байера-04» за 25 миллионов евро.