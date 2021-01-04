Лондон, , 17:50 — REGNUM Руководство «Лидс Юнайтед» намерено подписать в зимнее трансферное окно 23-летнего французского нападающего «Майнца» Жана-Филиппа Матету, которого transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро. Контракт француза с немецким клубом рассчитан до середины 2023-го года.

В текущем сезоне Матета принял участие в 14-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился семью забитыми мячами и голевой передачей. В рамках Кубка Германии футболист записал на свой счет 3 очка по системе гол+пас.