Мадрид, , 17:14 — REGNUM Руководство «Валенсии» включилось в борьбу за 28-летнего атакующего полузащитника миланского «Интера» и национальной сборной Дании Кристиана Эриксена, которого transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро. Ранее сообщалось о предварительной договоренности «Пари Сен-Жермен» с «Интером» по поводу трансфера датчанина.

Соглашение Эриксена с «нерадзурри» рассчитано до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Эриксен принял участие в 12-ти матчах «Интера» во всех турнирах.