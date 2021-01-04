Мадрид, , 16:31 — REGNUM 23-летний центральный защитник «Вильярреала» и национальной сборной Испании Пау Торрес, которого портал transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро, попал в сферу трансферных интересов мадридского «Реала», сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Контракт футболиста с «желтой субмариной» рассчитан до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 17-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами в матчах с «Бетисом» и «Вальядолидом».