Ливерпуль, Великобритания, , 15:59 — REGNUM Бельгийский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги может в ближайшем времени перейти в одну из команд итальянской серии А. Об этом 4 января сообщает Calciomercato.

Уточняется, что 25-летний футболист не удовлетворен количеством игрового времени, которое он получает в ливерпульской команде. При этом, по информации источника, лидером в борьбе за игрока является миланский «Интер».

При этом ранее стало известно, что форвардом также интересуются такие клубы, как «Вулверхэмптон», «Брайтон» и флорентийская «Фиорентина», однако во время зимнего трансферного окна руководство «Ливерпуля» не намерено отпускать футболиста.

Отметим, Дивок Ориги играет за ливерпульский клуб с 2014 года и в нынешнем сезоне провел за свой клуб три матча и не отметился в них никакими результативными действиями.