Москва, , 15:43 — REGNUM Московский футбольный клуб «Торпедо», который выступает в Олимп-Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в настоящее время ведет переговоры с двумя игроками об их переходе в свой состав. Об этом 4 января сообщили знакомые с ситуацией источники, слова которых приводит «Чемпионат».

По их данным, переговоры ведутся украинским защитником Александром Каплиенко, ранее разорвавшем контракт с «Тамбовом», а также со словенским полузащитником «Оренбурга» Жигой Шкофлеком.

Отметим, Александр Каплиенко стал игроком «Тамбова» в феврале прошедшего года и принял участие в текущем сезоне в 16 матчах за клуб, в которых отметился одной результативной передачей, а позднее стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Жига Шкофлек играет за «Оренбург» с 2019 года и в 16 матчах нынешнего сезона забил пять голов.