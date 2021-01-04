Москва, , 15:41 — REGNUM Обстоятельства массового снятия биатлонистов со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» после приезда туда допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) расследует Союз биатлонистов России (СБР). Об этом 4 января заявил президент СБР Виктор Майгуров.

«Массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Майгуров отметил, что в настоящее время СБР ведет обсуждение сложившейся ситуации с представителями регионов и отметил, что у каждого спортсмена были для такого решения свои причины.

«В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб. Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — добавил глава СБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факт массового снятия юниоров от Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка», сразу после прибытия туда допинг-офицеров РУСАДА, будет расследован агентством.