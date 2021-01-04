Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Давид Караев может стать игроком владикавказской команды «Алания», которая выступает в Олимп-Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 4 января сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что 25-летний футболист в нынешнем сезоне провел в составе екатеринбургской команды шесть матчей и из них только один в основном составе.

Также указывается, что в настоящее время игроку подыскивают новый клуб и отмечается, что, помимо «Алании», нападающим интересуются некоторые другие команды.

Отметим, в настоящее время владикавказская команда находится на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ.