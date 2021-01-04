Москва, , 14:45 — REGNUM Волейболистки московского клуба «Динамо» из-за того, что у нескольких игроков был выявлен коронавирус, ушли на карантин. Об этом 4 января сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что, помимо нескольких игроков, у одного из членов тренерского штаба тест на SARS-CoV-2 также показал положительный результат. При этом все заразившиеся переведены на изоляцию, а вся команда перешла на карантин.

Также указывается, что ближайшие игры клуба в чемпионате России — с «Динамо-Ак Барс» (5 января) и с «Локомотивом» из Калининградской области (9 января) — отменены и новые даты этих игр будут назначены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что матч между таллиннским баскетбольным клубом «Калева» и пермской командой «Парма» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ не состоится из-за того, что часть игроков эстонской команды заразилась коронавирусной инфекцией.