Хабаровск, , 14:51 — REGNUM Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в серии послематчевых буллитов команде из Нур-Султана «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровск и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:5.

В составе «Амура» голами отметились Александр Полунин (15-я минута), Дмитрий Лугин (8-я, в большинстве), Михал Йордан (28-я) и Сергей Терещенко (53-я, в большинстве).

У команды Казахстана шайбами отличились канадский форвард Мэтт Фрэттин (13-я), Павел Акользин (33-я), Роман Старченко (35-я) и Никита Михайлис (53-я). Победный буллит забросил Роман Старченко.

Отметим, это пятое подряд поражения для «Амура», команда находится на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, у «Барыса» — восьмая строчка там же.