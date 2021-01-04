Москва, , 14:51 — REGNUM Матч между таллиннским баскетбольным клубом «Калева» и пермской командой «Парма» в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ не состоится из-за того, что часть игроков эстонской команды заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом 4 января сообщает пресс-служба пермского клуба.

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Уточняется, что решение о судьбе данного матча будет объявлено позже. При этом встреча должна была пройти 4 января и начаться в 22:00 мск.

Отметим, на данный момент «Калева» с одной победой в семи матчах находится на 11-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У «Пармы» четыре победы в десяти матчах и девятая строчка.