Эдмонтон, Канада, , 13:57 — REGNUM Сборная России по хоккею намерена взять реванш у команды Канады за поражение в финале молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года в матче полфинала МЧМ-2021, который проходит в Эдмонтоне (Канада). Об этом 4 января заявил журналистам главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.

По словам тренера, команда ожидает классической игры с эмоциями и драмой и лично он не видит, какой ещё хоккей должны показывать молодые игроки.

«Мы горим желанием взять реванш за прошлый год, все помнят, насколько обидно было проиграть тот матч, проиграть чемпионство», — заявил он.

Также Ларионов указал, что то, что сборную России не считают фаворитом в этом матче хорошая мотивация для ребят.

«Тренерский штаб верит в нашу команду, каждый игрок готов к тому, чтобы провести лучший матч на турнире, а может, и в жизни», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер российской сборной Игорь Ларионов рассказал, что вопрос об участии нападающего Егора Чинахова в полуфинальном матче МЧМ-2021 с участием сборной России и национальной команды Канады остается открытым.

Напомним, в финальном матче МЧМ-2020 сборная России уступила Канаде со счетом 3:4.