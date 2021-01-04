Казань, , 13:46 — REGNUM Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Игорь Коновалов во время зимнего трансферного окна может покинуть свою команду. Об этом 4 января сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным источника, 24-летний футболист не получает необходимое ему количество игрового времени и потому в ближайшем времени может начать выступать на правах аренды за тульскую команду «Арсенал».

Отметим, в нынешнем сезоне Игорь Коновалов провел в составе «Рубина» шесть матчей и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.