Москва, , 13:49 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА во время зимнего трансферного окна намерен заполучить в свой состав опорного полузащитника. Об этом 4 января сообщает Walla.

По информации источника, руководство армейцев собиралось взять в аренду у клуба «Маккаби» из Хайфы 24-летнего хавбека сборной Израиля Нету Лави, однако израильская команда не стала отпускать игрока в Москву.

Также указывается, что в кандидаты на приобретение ЦСКА попали 25-летний полузащитник клуба «Виктория Пльзень» и сборной Чехии Лукаш Калвах и 25-летний хавбек команды «Бристоль Сити» и сборной Венгрии Адам Надь.

Отметим, в настоящее время ЦСКА замает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отставая от лидера — санкт-петербургской команды «Зенит» — на четыре очка.